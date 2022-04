Niech cała Polska pachnie chlebem. Najciekawsze piekarnie rzemieślnicze w Polsce

Najciekawsze piekarnie rzemieślnicze w Polsce

Piekarnie rzemieślnicze to fenomen raczej dużych miast. Szczególny nacisk kładzie się w tej branży na słowo „rzemiosło”, a większość czynności wykonywanych jest według tradycyjnych sposobów wypieku i przepisów. Ogranicza się sztuczne dodatki, nie przyspiesza wzrostu ciasta, a wszystkie wypieki mają zapewnioną odpowiednią ilość czasu do wyrośnięcia ciasta. Chleb jest tworzony na zakwasie, z użyciem starych zbóż, np. samopszy, orkiszu lub mąki z płaskurki. Słodkie drożdżówki przyrządzane są na maśle, jajkach i nie oszczędza się na nich kruszonki lub nadzienia z owoców. Warto dodać, że najczęściej są to małe lokale prowadzone przez rodzinę lub bliskich znajomych. To wszystko sprawia, że cena wypieków może być nawet trzykrotnie wyższa niż ta znana ze stoisk piekarniczych w supermarketach. Zebraliśmy według nas najciekawsze piekarnie do odwiedzenia w Polsce.