Niezwykły Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Patrycja Seklecka

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej zlokalizowane jest późnogotyckim ratuszu. Jedną z najciekawszych atrakcji placówki jest Galeria Wielkich Wrocławian, czyli 30 popiersi wykonanych z marmuru - znajdziecie tam podobizny księżnej Jadwigi Śląskiej, Tadeusza Różewicza, Henryka Tomaszewskiego czy Jana Mikulicza-Radeckiego. Oprócz tego zwiedzający mają szansę zapoznać się z dziełami wrocławskich artystów, które powstały w okresie od średniowiecza do współczesności. Zwiedzanie wystaw stałych jest darmowe. Chcąc zobaczyć wystawy czasowe, trzeba kupić bilet wstępu. Bilety wstępu Normalny - 15 zł Ulgowy - 10 zł Rodzinny - 30 zł Godziny otwarcia środa-sobota - 11.00-17.00 niedziela - 10.00-18.00 Muzeum Sztuki Mieszczańskiej zlokalizowane jest pod adresem Rynek 50 we Wrocławiu. Pawel Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (15 zdjęć)

Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach.