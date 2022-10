Nissan X-Trail. Pierwsze jazda w Słowenii: wrażenia, zużycie paliwa, ceny i wersje

Nissan X-Trail. Nadwozie i wnętrze

Nawiązania i skojarzenia z Nissanem Qashqaiem nie są przypadkowe, bowiem te dwa auta dzielą tą samą płytę podłogową CMF-C. O ile z zewnątrz te dwa auta dość mocno się różnią, co mnie się bardzo podoba, tak we wnętrzu podobieństw jest mnóstwo, co jest z jednej strony zaletą, z drugiej niewielką wadą, ale o tym za chwilę. Zajmijmy się najpierw nadwoziem. To prezentuje się po prostu bardzo dobrze. Nowocześnie, dynamicznie i odrobinę agresywnie dzięki ostrym kształtom i śmiałym liniom w przedniej i tylnej części nadwozia, jak również statecznie, elegancko i dość muskularnie – profil nadwozia jest gładki i sprawia wrażenia solidnego. Testowa, topowa odmiana posiadała piękny, piaskowy lakier, który świetnie uwypukla wszelkie stylistyczne smaczki auta, oraz równie imponujące felgi o ładnym, finezyjnym wzorze. Spora ilość nakładek z tworzywa jest równoważona przez srebrne dodatki o wykończeniu satynowym. Jest również sporo akcentów chromowanych. Tak, sporo się tutaj dzieje, ale styliści zachowali umiar i nigdzie nie ma przesady. X-Trail to bardzo ładny i estetyczny SUV.