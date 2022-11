Nominacje do The Game Awards 2022 - God of War Ragnarok deklasuje konkurencję, jednak to nie wszystko. Wśród nominowanych kilka zaskoczeń

Każda branża, a już w szczególności rozrywkowa, ma własne wydarzenia, na których przyznawane są nagrody. Oczywiście najbardziej znane dotyczą obecnie filmów i seriali, czy też muzyki. Nie znaczy to jednak, iż w przypadku gier takowych nie uświadczymy. Wręcz przeciwnie, ponieważ w ciągu każdego roku odbywa się co najmniej kilka cyklicznych eventów związanych z przyznawaniem wyróżnień związanych z gamingiem i poszczególnymi produkcjami. Nie będzie także zaskoczeniem, iż niektóre wydarzenia są bardziej prestiżowe i znaczące od innych.

The Game Awards, czyli growe Oscary

Obecnie praktycznie każda osoba, która jakkolwiek zainteresowana jest branżą gier komputerowych, doskonale zna The Game Awards. To jedne z najważniejszych wyróżnień w gamingu, którego pomysłodawcą i głównym prowadzącym jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy branżowych, czyli Geoff Keighley. Co ciekawe, gdy po raz pierwszy poinformował on o swym pomyśle na „growe Oscary” jego propozycja nie spotkała się z entuzjazmem.