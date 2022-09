Nowa funkcja TikTok - co zmieni i jak jej używać? Ciekawe i nieco dziwne rozwiązanie

TikTok wprowadza nową funkcję, która będzie miała duże znaczenie dla społeczności. Jej działanie jest jednak nieco dziwne i odmienne od podobnych rozwiązań z innych platform. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie.

TikTok to platforma, która okazała się niezwykłym zaskoczeniem i przebojem. Nikt bowiem chyba nie przypuszczał, że ludzie z całego świata tak bardzo pokochają możliwość wstawiania wyjątkowo krótkich filmików wraz z uproszczonymi funkcjami ich obróbki. Teoretycznie więc TikTok ma wiele ciekawych i intuicyjnych opcji, jednak pewnie nie wszystkie z nich znacie. Jeśli więc korzystacie z serwisu to koniecznie sprawdźcie nasz materiał o ukrytych funkcjach TikToka. Jak się jednak okazuje, wkrótce lista przydatnych opcji wzrośnie o kolejną nowość.

Łapki w dół

Możliwość oceniania kontentu zamieszczanego przez innych użytkowników jest niezwykle ważna, szczególnie na serwisach społecznościowych. Dotychczas użytkownicy platformy TikTok mogli ocenić materiały innych jedynie poprzez serduszka. Te jednak wyrażają wyłącznie pozytywne odczucia. Włodarze serwisu prawdopodobnie nie chcieli na nim „negatywnych wibracji” i dlatego nie było wariantu wystawiania nieprzychylnych ocen. Od takiej polityki odchodzi obecnie jednak większość serwisów społecznościowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

Internauci chcą mieć bowiem swobodę wypowiedzi i oceny nie tylko tego, co im się podoba, ale również materiałów, które nie przypadły im do gustu. Stąd też na poszczególnych serwisach tzw. łapki w dół. Teraz również i TikTok zamierza wprowadzić nową formę oceny. Jak będzie ona działała? Nie wszystkie materiału na serwisie TikTok nam się podobają. teraz będziemy moglu dać temu wyraz. Unsplash/materiały Otóż przy materiałach pojawiać się będą teraz dwie ikonki, czyli zarówno serduszko, jak i łapka w dół. Co ważne jednak, oceny nie będą na siebie wzajemnie wpływać, jak ma to niekiedy miejsce. Tak więc, ilość negatywnych ocen nie będzie obniżać tych pozytywnych.

Kolejną istotną kwestią w tym kontekście jest też widoczność ocen, bowiem negatywne będą widoczne jedynie dla twórców danych materiałów. To nieco dziwne, dawanie możliwości negatywnej oceny materiału, której poza jego twórcą nikt nie zobaczy. Chodzi prawdopodobnie o to, aby uniknąć zjawisk związanych z „bombardowaniem łapkami w dół”. Po co więc ta opcja?

Aby twórca kontentu zdawał sobie sprawę z jego odbioru, jednak głównie ma to być informacja dla prowadzących serwis. Będzie to bowiem wyraźny sygnał, zwracający uwagę na to, że dane materiały mogą być nieodpowiednie i warto im się bliżej przyjrzeć. To samo dotyczy komentarzy.

Ocena komentarzy

Włodarze TikToka poszli jednak w ocena krok do przodu, bowiem wyrażać swoja opinię użytkownicy będą mogli nie tylko na temat zamieszczanych materiałów. Łapka w dół zostanie dodana także w dziale komentarzy i będzie można negatywnie ocenić również pisemne opinie innych użytkowników na temat danego kontentu. Wiele serwisów już wprowadziło tę opcję, teraz czas na TikTok. Unsplash/materiały Będzie tu podobnie, jak w przypadku oceniania materiałów, czyli ilość serduszek i kciuków w dół nie będzie na siebie wzajemnie oddziaływać, a negatywna ocena będzie widoczna tylko dla autora. Ponownie jednak będzie to cenna informacja dla trzymających pieczę nad treściami na platformie. Niewiadomą jest jednak, czy oceny komentarzy będą wpływać na to, jak wysoko są one wyświetlane, co ma miejsce na kilku innych serwisach.

Nowa funkcja na TikTok – kiedy?

Na wprowadzenie nowej funkcji na TikTok będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. Pod koniec tego roku rozpoczną się bowiem testy nowych możliwości. Dopiero po ich przeprowadzeniu, rozwiązania zostaną wprowadzone globalnie.

Sprawdź też:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!