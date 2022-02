Nowe granice Ukrainy? Rosja uznaje Ługańską i Doniecką Republikę Ludową. Jaki status mają te terytoria? Zobacz mapę

Rosja uznaje Republikę Doniecką i Ługańską, a co na to prawo międzynarodowe?

Rosja i Ukraina w coraz gorszych stosunkach. Władimir Putin uznał Republikę Ługańską i Doniecką

Wieczorem 21 lutego 2022 prezydent Rosji wydał orędzie, w którym po długim wykładzie na temat historii Ukrainy uznał istnienie dwóch samozwańczych republik ludowych, czyli Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Donieckiej Republiki Ludowej.

To dwa samozwańcze państwa, których nieuznawane przez społeczność międzynarodową władze twierdzą, że odłączyły się od Ukrainy w 2014 roku w wyniku wojny w Donbasie (Donieckim Zagłębiu Węglowym). Część terenów wschodniej Ukrainy została wtedy przejęta przez prorosyjskich separatystów i to oni stanowią jedną stronę konfliktu. Od 2014 roku, kiedy to miejsce miała rewolucja Euromajdan i zagarnięcie Krymu przez Rosję, na tych terenach trwa konflikt między separatystami z obwodu donieckiego i ługańskiego a wojskami Ukrainy.