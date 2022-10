Nowe gry CD Projekt nie będą jak Cyberpunk 2077. O co chodzi i jak to wpłynie na kolejne gry z serii Wiedźmin i nowy CP 2077? Sprawdźcie

Cyberpunk 2077

Wszyscy pamiętamy, jak wielkie emocje towarzyszyły grze Cyberpunk 2077. Od ogłoszenia z udziałem twórcy uniwersum – Mike’a Pondsmitha, przez ekscytację związaną z kolejnymi informacjami i samą premierą, po burzę wywołaną stanem gry. W ostatnim czasie na szczęście CP 2077 ma ponownie dobra prasę. Przyczyniły się do tego ogłoszenie pierwszego, dużego DLC do gry oraz premiera anime Netflixa – Cyberpunk Edgerunners. W efekcie tego, a także poprawek i usprawnień wprowadzonych do produkcji od czasu jej premiery, Cyberpunk 2077 cieszy się obecnie pozytywnymi opiniami i nową popularnością . Wszystkie te perypetie skłoniły jednak twórców do przemyśleń.

Nowe gry CD Projekt inne niż CP 2077

Tym razem, studio zamierza ze szczególną pieczołowitością przyłożyć się do tej kwestii, co oficjalnie podkreślono. Dlatego też, w przypadku nowych gier zarówno w uniwersum Wiedźmina, kolejnej odsłony CP 2077 i nowego IP postanowiono optymalnie przetestować nadchodzące tytuły na wszystkich platformach. Choć wydłuży to sam proces produkcyjny oraz nieco go utrudni, jest to niezbędne, aby tym razem przygotowywać dobrej jakości tytuły i dobrze, że deweloperzy zdają sobie już z tego sprawę.

Sprawdź też: