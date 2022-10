Nowości Disney Plus w październiku – oto najciekawsze premiery tego miesiąca. Będzie co oglądać

Serwis streamingowy Disney Plus wkroczył do polski w czerwcu, a jego oferta już jest atrakcyjna. Czy w październiku lista premier platformy także zrobi wrażenie? Sprawdźcie sami, najciekawsze nowości w Disney+.

Co tu dużo mówić, firma Disney to prawdziwy hegemon i od dawna nie dotyczy to już wyłącznie przodowania w bajkach. Choć to była pierwotna siła marki niegdyś, to obecnie portfolio marek należących do Disney jest bogate i niezwykle imponujące. Wystarczy dodać, że wśród nich znajdują się między innymi Gwiezdne Wojny czy wszystkie produkcje Marvela.

Disney Plus

Jedną z form obecnej działalności amerykańskiego giganta jest m.in. serwis streamingowy Disney Plus. Platforma wkroczyła do Polski w czerwcu tego roku, co dało widzom kolejną opcje do wyboru, w kwestii usług v.o.d. Siłą Disney Plus są m.in. produkcje na wyłączność, powstające w ramach marek z portfolio producenta, a jak wspomniano, tych jest sporo.

Disney Plus – październik 2022

Już w chwili premiery Disney Plus w naszym kraju zaskakiwała pokaźna biblioteka serwisu. Nie oznacza to jednak, że Disney na tym poprzestaje. Wręcz przeciwnie, portfolio tytułów zwiększa się każdego miesiąca wraz z kolejnymi premierami filmów, seriali i innego typu produkcji Disney Plus. Nie inaczej będzie w październiku, bowiem usługa streamingowa wzbogaci się o kilka wartych uwagi pozycji. Sprawdźcie sami w naszej galerii. Zapraszamy. Najciekawsze premiery Disney Plus - Październik 2022