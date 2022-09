Nowy sezon w The Cycle: Frontier już dostępny – oto The Depths of Tharis Island

The Depths of Tharis Island

Już od momentu pierwszej zapowiedzi gry The Cycle: Frontier jaj twórcy, studio Yager, utrzymywali, że będzie to coś absolutnie wyjątkowego. Faktycznie, gra okazała się dość oryginalną produkcją, poniekąd wymykającą się dotychczas ustalonym normom. To bowiem pierwszoosobowa strzelanka (FPS), którą sam deweloper określa jako międzygatunkowe „PvEvP” oraz „konkurencyjną strzelanka questów” . Co się za tym kryje?

The Cycle: Frontier gameplay, klimat i fabuła

_The Cycle: Frontier _to gra free to play osadzona w klimacie science fiction, w której gracze wcielają się w najemników eksplorujących odległą planetę Fortuna III. Jest ona pełna cennych zasobów i skarbów w równej mierze, co niebezpieczeństw oraz groźnych bestii. Głównym zagrożeniem jest jednak tytułowy The Cycle, to groźna anomalia grasująca po powierzchni planety i przemieszczająca się po niej.

Jako gracze przyjmujemy jedno ze zleceń wydawanych przez frakcje w grze i udajemy się na ekspedycję na Fortunę III w określone miejsce. Musimy jednak powrócić na statek, zanim The Cycle ponownie powróci na ten obszar. Oznacza to, że każde zadanie jest ograniczone czasowo. Jeśli nie uda nam się dotrzeć na statek ewakuacyjny przed upływem określonego czasu, giniemy i stracimy wszystko, co zebraliśmy. W przypadku dotarcia przed czasem, zabieramy ze sobą dotychczas zebrane zasoby, które możemy potem wykorzystywać do nabycia nowego, potężniejszego ekwipunku lub ulepszenia już posiadanego.