Nowy wariant XE koronawirusa rozprzestrzenia się o 10 proc. szybciej niż Omikron. Ponad 600 przypadków zakażeń wykryto w Wielkiej Brytanii

Czy Omikron XE powinien być powodem do obaw?

Czym jest wariant XE koronawirusa?

Nowy wariant koronawirusa określany jako Omikron XE jest kombinacją podwariantów Omikronu: oryginalnego – BA.1 i jego tzw. „niewidzialnego podwariantu” – BA.2. Ten rodzaj kombinacji jest znany jako wariant „rekombinowany”. Najprawdopodobniej powstał na skutek połączenia się materiału genetycznego wirusa u osoby zarażonej obiema wersjami wariantu Omikron.

Według najnowszych badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wariant XE jest bardziej zakaźny niż wcześniejsze warianty koronawirusa. Rozprzestrzenia się on o 9,8 proc. szybciej niż podwariant Omikron BA.2, który do tej pory uznawano za najszybciej przenoszący się, chociaż równocześnie wywołujący łagodne objawy choroby COVID-19. Można więc spodziewać się, że również nowy mutant koronawirusa też nie będzie bardziej zjadliwy.