Obostrzenia COVID na świecie styczeń 2022. Meksyk wprowadza testy PCR dla turystów w niektórych ośrodkach

Meksyk ma wyjątkowo liberalne podejście do koronawirusa. Obostrzenia są łagodne nawet dla osób niezaszczepionych. W styczniu 2022 w niektórych ośrodkach turystycznych wprowadzono jednak wymóg posiadania dowodu szczepienia lub negatywnego wyniku testu PCR.

Obostrzenia COVID na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wariant omikron nie ustępuje i rządom powoli kończą się pomysły na skuteczną walkę z pandemią koronawirusa. Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na styczeń 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na ferie, wakacje czy urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie!

Omikron zamknął granice. Japonia i Maroko nadal niedostępne dla turystów

26 listopada 2021 media podały informację o wykryciu nowej mutacji koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na obszarze południa Afryki. Wiele państw Europy i świata, w tym Polska, przestało wpuszczać na swój teren pasażerów przylatujących z: RPA

Lesotho

Eswatini

Botswany

Zimbabwe

Mozambiku

Namibii Niektóre kraje wciągnęły na listę także: Malawi

Hong Kong

Nigerię Zakaz lotów do i przylotów z wymienionych wyżej afrykańskich państwa obowiązuje w Polsce do 10 stycznia 2022. Repatrianci mogą wracać do swoich ojczyzn, osoby niezaszczepione muszą jednak poddawać się kwarantannie na osobnych zasadach (zob. niżej). Izrael, Maroko i Japonia w odpowiedzi na pojawienie się wariantu omikron zdecydowały się zamknąć swoje granice dla wszystkich podróżnych i przedłużyły zakaz podróżowania na początek 2022 r. Izrael dopiero 3 stycznia ogłosił, że zacznie wpuszczać niektórych turystów od niedzieli 9 stycznia 2022.

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 wszystkie osoby, przybywające do Polski spoza Strefy Schengen, także zaszczepione, muszą wykonać test PCR lub antygenowy na koronawirusa w ciągu 24 godzin przed przekroczneiem granicy, na przejściu granicznym lub w ciągu 3 godzin po wylądowaniu na lotnisku. Test jest płatny. Na lotnisku Chopina w Warszawie cena testu wynosi 100 zł, w Katowicach ok. 150 zł, podobnie we Wrocławiu.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są tylko: Dzieci poniżej 5. roku życia

Pracownicy szeroko pojętego transportu międzynarodowego

Osoby mające zdawać w styczniu 2022 egzamin ósmoklasisty, maturalny lub zawodowy

Opiekunowie osób mających zdawać egzaminy