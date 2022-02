Oficjalne gry zimowych igrzysk olimpijskich: Winter Olympics - Lillehammer '94 (cz. 1)

Winter Olympics: Lillehammer '94. 5 dyscyplin i 14 konkurencji zimowych

Wszystko w trzech poziomach trudności do wyboru: Club, National i Olympic, w kolejności od najniższego do najwyższego.

Winter Olympics: Lillehammer '94. Problemy ze sterowaniem

Co ciekawe, podczas zjazdów na nartach oraz po torze saneczkowym mamy perspektywę symulująca widok 3D. Cała reszta to ujęcie z lotu ptaka lub rzut izometryczny.

Jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, to tutaj sterowanie nie należy do najłatwiejszych do opanowania, choć opiera się maksymalnie na trzech klawiszach. W skokach potrzeba przede wszystkim kontrolować, czy narty jadą prosto po rozbiegu, a potem jak najlepiej złożyć się do stylu klasycznego (tak, mimo, że styl V już był obowiązujący, to w tej grze nie przynosi jeszcze żadnych korzyści).

Z powodu kłopotów technicznych DosBOXa, nie byłem jedynie w stanie sprawdzić jazdy na sankach i w bobie, oraz pełni możliwości wyścigu łyżwiarskiego na krótkim torze.