Olkusz. Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis [ZDJĘCIA]

Nagroda jest przyznawana osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych. Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz profesor Krzysztof Urbaniak.

Jestem dumny, że w środowisku lokalnym ciągle odnajdujemy osoby, które swoją bezinteresowną pracą zasługują na naszą wdzięczność. Dzisiaj do szacownego i elitarnego grona laureatów nagrody Cordis Nobilis dołączą kolejne wyjątkowe i szlachetne osoby. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za to, że mimo wielu własnych obowiązków, znajdujecie czas na to, aby dzielić się z innymi swoją dobrocią