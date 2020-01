Operacja Jagódki już w lutym! Ludzie pomogli zebrać pieniądze. 9 - latka dziękuje darczyńcom [VIDEO]

To był bardzo stresujący czas, jednak w ciągu 4 miesięcy udało się uzbierać pieniądze na operację Jagódki. Z całego serca dziękujemy za każdą złotówkę, wsparcie, słowa otuchy i modlitwę. To mogło się udać tylko z Wami! Operacja już w połowie lutego w Europejskim Instytucie Paleya w Warszawie

9-letnia Jagoda Labus choruje na wrodzoną sztywność stawów czyli artrogrypozę (przykurcze wielostawowe z zanikiem i niedorozwojem mięśni). Przeszła już wiele operacji w Polsce i w Niemczech, dzięki którym uniknęła wózka inwalidzkiego i może chodzić, ale tylko w ortezach.

Czuje się w nich, jakby chodziła na szczudłach, do tego one ją cisną, ocierają i ranią jej nogi. Próbuje dorównać rówieśnikom, ale jest to bardzo trudne. W szkole jest wzorową uczennicą, osiąga sukcesy w pływaniu, bierze udział w konkursach wokalnych. Tylko kosztowna operacja mogła sprawić, że zacznie chodzić bez konieczności zakładania niewygodnych ortez.