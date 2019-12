Operacja małej Jagódki Labus dojdzie do skutku! Dobrzy ludzie pomogli zebrać pieniądze

Most połączy brzegi Wisły, tylko nowej drogi brak...

Budowa zupełnie nowego mostu na Wiśle w Borusowej to jedna z najdroższych w historii inwestycji na Powiślu. Za rok przeprawa ma być oddana do użytku. Tylko czy kierowcom będzie się chciało podróżować drogami nieprzystosowanymi do ruchu tranzytowego? A jeśli tak, to czy asfalt w w...