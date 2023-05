Opowieść o tym, jak doszło do upadku i reaktywacji Widzewa Łódź [SPORTOWA POŁKA]

Bartłomiej Stańdo, długoletni kibic „Czerwono-biało-czerwonych”, redaktor oficjalnej strony klubu, reporter i komentator WidzewTV, potem dziennikarz sportowy związany m.in. z portalem Łączy Nas Pasja, analizuje, co doprowadziło do upadku Widzewa w 2015 roku, w który nie wierzył np. jego trener Wojciech Stawowy („To jakby w czerwcu nasypało pół metra śniegu”) i jak doszło do jego reaktywacji (w 2020 roku drużyna wróciła do I ligi, a w 2022 do ekstraklasy), co sprawiło, że można mówić o nim także jako o fenomenie socjologicznym (przed rundą wiosenną sezonu 2016/17 karnety wykupiło 15 tys. osób, choć Widzew grał wtedy w III lidze; do dziś frekwencja i atmosfera na trybunach jest imponująca).

Autor przypomniał najlepsze lata klubu, który w 1983 roku po wyeliminowaniu Liverpoolu awansował do półfinału Pucharu Europy, którego piłkarze słynęli z widzewskiego charakteru, zachwycali nieustępliwą grą nie bali się żadnego rywala, zdobywając poklask i uznanie fanów w całym kraju.