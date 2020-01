Orszak Trzech Króli w Wadowicach. Znajdź się na zdjęciach

"Nowy Jedwabny Szlak". Pociągiem po LHS

We wtorek 7 stycznia do Euroterminala logistycznego w Sławkowie dotrze pierwszy towarowy pociąg ze stacji Xi`an w Chinach. Pociąg wyruszył z wyruszył ze stacji w Chinach 24 grudnia, do pokonania ma 9477 km.