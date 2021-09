Oszuści nie śpią! Korzystasz z OLX, paczkomatów, maila? Jesteś ich celem! Zobacz, jak próbują cię okraść i co robić, by nie stracić kasy asz

Kreatywność oszustów nie zna granic! Jeśli robisz zakupy przez internet, używasz poczty e-mail i Netfliksa, zobacz, w jaki sposób przestępcy mogą próbować wyłudzić od ciebie dane i pieniądze.

Kreatywność przestępców internetowych nie zna granic. Doskonale wiedzą, w jaki sposób łatwo dobrać się do twoich pieniędzy. To od ciebie zależy, czy im na to pozwolisz! Korzystasz z Facebooka, oglądasz seriale na Netfliksie, sprzedajesz rzeczy na OLX i robisz zakupy przez internet? Uważaj, możesz stać się celem oszustów. Poznaj ich najczęstsze metody!