Oto najbardziej lubiane parki krajobrazowe w Polsce! Jeden z nich znajduje się na Pomorzu [TOP 10]

Park Narodowy Gór Stołowych charakteryzuje się malowniczym pasmem gór o wyjątkowym poziomym ułożeniu, stąd ich nazwa. To świetnie miejsce dla wszystkich sportowców. Latem to raj dla miłośników wycieczek rowerowych, ponieważ przez park przechodzi międzynarodowa trasa „Góry Stołowe” o długości 125 km. Co więcej, jest tu sporo tras do wspinaczki i wycieczek trekkingowych. Natomiast zimą to miejsce jest idealne na ostatnio bardzo popularne narciarstwo biegowe.

Sławek K/Unsplash.com