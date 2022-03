Oto nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Czym zajmuje się tanatopraktor? Ile zarabia wróżka, a ile tester wierności? Justyna Madan

Nietypowe i często z zaskakującymi zarobkami? O takich zawodach nawet filozofom się nie śniło! Prawdopodobnie nie każdemu przypadną do gustu, ale wierzcie lub nie, to są prawdziwe prace wykonywane przez prawdziwych ludzi. Sprawdzamy nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Pensja za oglądanie telewizji, terapię psa lub wróżenie z ręki? Co jeszcze znalazło się na naszej liście?