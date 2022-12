Pakowanie prezentów na święta czas zacząć. Zobacz pomysły, jak pakować gwiazdkowe upominki, by ucieszyły bliskich

Własnoręczne pakowanie prezentów na Boże Narodzenie to idealny sposób, by choć na chwilę uciec od przedświątecznej presji sprzątania i przygotowań. Jeśli poświęcimy trochę czasu i wykażemy się kreatywnością, a dodatkowo do każdego gwiazdkowego upominku dodamy pomysłową i spersonalizowaną zawieszkę lub bilecik, to sprawimy, że nawet najdrobniejszy upominek stanie się wyjątkowy.

Wybór papieru do pakowania prezentów, pudełek, woreczków i akcesoriów, których możemy użyć, jest bardzo trudny. Mija już moda na bardzo dekoracyjne i wielokorowe, wzorzyste opakowania, a zastępują je skromniejsze, ale równie eleganckie ich odpowiedniki. Warto pomyśleć, jaki gust ma osoba obdarowywana i dopasować rodzaj opakowania do jej preferencji i upodobań.