Pandemia hula, a radni sejmiku województwa małopolskiego i urzędnicy na obradach w luksusowym hotelu

- Ale to było już parę tygodni temu. I przyznam się, że spodziewałem się, że będzie to odwołane ze względu na kolejny etap, szczytowanie pandemii. No, niestety stało się inaczej. A przecież wyjazd 39 radnych można by było odwołać z dnia na dzień. Spotykanie się dzisiaj i jutro - to troszkę za dużo - powiedział nam Wojciech Kozak.

Również według słów radnego Kozaka, na posiedzeniach komisji nie zbiera się aż tak bardzo szczupłe grono. - Oprócz samej komisji - na przykład dzisiaj komisji zdrowia, która liczy dziewięć osób - musiało być na takim posiedzeniu co najmniej 6-7 urzędników, przedstawicieli różnych departamentów - wylicza Wojciech Kozak.

Radny kwituje, że gdyby od niego to zależało, to odwołałby ten wyjazd. - I można to było zrobić z dnia na dzień. A nawiasem mówiąc, przyjęcie budżetu wcale nie musi być w tym roku, jest czas na to, można by było spokojnie to przenieść - mówi Wojciech Kozak. - Szacunek mam do pana wojewody, który przysłał zaproszenie na tradycyjny Opłatek, gdzie jest dopisek, że może być w każdej chwili odwołany za powiadomieniem. „Szacun” dla wojewody, przewidział, że może być niestety jeszcze gorzej - dodaje.