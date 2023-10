„Pandora Gate” zatacza coraz szersze kręgi. Czy influencerzy z Małopolski byli zamieszani w ogromną aferę?

"(...)samo pisanie do osób małoletnich, które ma w sobie pierwiastek seksualny, do 1 października 2023 roku jeszcze przestępstwem wprost nie było, choć oczywiście nie można odmówić takiemu zachowaniu naganności moralnej. Jeżeli czyny

zostały popełnione przed tą datą, to nie będzie można tych osób pociągnąć do odpowiedzialności z tego artykułu, ponieważ w dacie popełnienia czynu art. 200a Kodeksu Karnego jeszcze nie obowiązywał. Wyjątek od powyższego stanowi jednak prezentowanie małoletnim treści pornograficznych. Jeżeli w tych wiadomościach wysyłanych przez zainteresowane osoby takie treści się pojawiały - choćby zdjęcia narządów płciowych - to również mogą one podpadać pod odpowiedzialność karną. To wszystko ustali jednak z pewnością prokuratura."