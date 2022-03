Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zaczyna rekrutację! Poznaj listę specjalizacji wraz z ich opisami!

Jak zostać uczniem szkoły w 2022 roku?

By zostać uczniem, absolwent szkoły podstawowej przystępuje do egzaminu wstępnego. Obejmuje on: egzamin z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie) oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Rekrutacja:

By przystąpić do egzaminu wstępnego konieczne jest przesłanie wniosku (można go pobrać ze strony www.wisnickiplastyk.pl) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej (wydane przez lekarza POZ) na adres: [email protected]

Termin składania wniosków trwa od 18 kwietnia do 27 maja 2022r.

Egzamin wstępny odbędzie się 6 i 7 czerwca 2022r.