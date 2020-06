Papierosy już nie w głównej roli. Powoli odchodzą na drugi plan. Czy całkowicie znikną z hollywoodzkich filmów?

Hollywood uwiodło w ten sposób miliony, i to wcale nie metaforycznym dymem. Filmów, w których papierosy, cygara i cygaretki, obsadzano w jednych z najważniejszych ról, było tysiące. Czy więc amerykańska fabryka snów może istnieć bez papierosów i pieniędzy z ich reklamy? Którzy aktorzy i dlaczego lubią pokazywać się w kłębach trującego dymu? Czy amerykańskie kino dojrzało wreszcie, by porzucić zgubny nałóg? Co zamiast papierosów?

Towarzyszył aktorom w sprawach codziennych, zwyczajnych, jak choćby picie kawy, rozmowa z dziećmi przed pójściem do szkoły, ale też nie brakowało go w tzw. scenach rozbieranych. Świetnie wydobywał mrok kryminalnych tajemnic, grozę horrorów, wojenne rozterki i dramaty, idealnie wpisywał się w humor sytuacyjny komedii romantycznych, a także westernowe klimaty. Podkreślał skomplikowany charakter postaci, jej dylematy, ból istnienia, potrafił też ukoić skołatane nerwy.

Jego „kulturotwórczą” rolę intrygująco opisuje Richard Klein w „Papierosy są boskie”. W tym prowokacyjnym eseju stara się udowodnić, iż to moc uzależniającego dymka stała u podstaw powstania wielu genialnych dzieł. Autor pyta wręcz czytelnika „czym byłaby bez papierosa „Casablanca” Michaela Curtiza, czy „Carmen” Bizetta. A ostracyzm, jaki spotyka palaczy, uznaje za przejaw pewnego rodzaju totalitaryzmu, zamachu na wolność. Ów esej to także reakcja na ostrą kampanię antynikotynową, postawienie palaczy poza nawiasem „zdrowego” społeczeństwa, także świadectwo danego czasu. Pikanterii sprawie dodaje fakt – o czym również nie można zapomnieć - że Klein, gdy pisał ten utwór, rzucał palenie.

Na ekranach i reklamach tego wszystkiego nie było jednak widać. Tak jak u gwiazd nie było widać pożółkłych koniuszków palców i paznokci, trupiobladej i zniszczonej przez dym skóry, rosnącej gwałtownie liczby zmarszczek, lśniąco białych zębów „ozdobionych” brzydkim brunatno-żółtym nalotem, wypadających włosów. O to by świat palących gwiazd wyglądał idealnie troszczyły się zastępy makijażystów, wizażystów, charakteryzatorów. Gwiazdy, które władały wyobraźnią milionów, nie mogły mieć żadnej skazy. Kto wiedział, że emanująca seksapilem seksbomba ma oddech „nieświeżej skarpety” czy „zapleśniałego materaca”? Tylko ona i najbliżsi…

Z czasem zmienił się jednak styl życia. Pojawiły się prozdrowotne trendy. Przeciwko papierosom wytoczono najcięższe działa… Buntowali się też bierni palacze. Coraz więcej osób rzucało palenie. Państwa wprowadzały kolejne obostrzenia, zakazano reklamy papierosów, a na paczki trafiły zdjęcia ilustrujące, jakie spustoszenie w organizmie sieje ów „niewinny” dymek…

Kogo za to obarczono winą? Substancje smoliste. To one bowiem wielokrotnie zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory (w tym niezwykle groźnego raka płuc) i choroby serca, a także - o czym już niewielu chce pamiętać – np. doprowadzają do impotencji. I wszystko to często dotyczy bardzo młodych ludzi, bardzo młodych palaczy.

A nikotyna? Jest niewinna? Nie. To za jej przecież sprawą palacze sięgają po papierosa, potem następnego, i jeszcze jednego… Uzależnia jak narkotyk – to prawda. Jednak – jak twierdzą naukowcy – nie truje, choć jest szkodliwa. - Palaczy zabija nie nikotyna, a takie substancje rakotwórcze jak benzen, akroleina czy tlenek węgla - dowodzi jeden z raportów brytyjskiego Royal College of Physicians, niezależnej organizacji charytatywnej zrzeszającej blisko czterdzieści tysięcy lekarzy.