Parki miniatur w Polsce. Mini Wieża Eiffla czy piramidy? Przedstawiamy najlepsze parki miniatur na południu Polski!

Polska obfituje w wiele pięknych miejsc i atrakcji. Wśród nich są z pewnością parki miniatur, które oprócz zapewnienia wspaniałej rozrywki, mają wartość edukacyjną. To jedne z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu - bez względu na to, czy wybieramy się tam całą rodziną, czy samotnie. Przedstawiamy najlepsze parki miniatur, do których warto wybrać się będąc na południu Polski!

Czym jest park miniatur?

Parki miniatur to miejsca, w których umieszczone są modele najróżniejszych budowli. Mogą to być np. zabytki lub miejsca stworzone całkowicie przez naturę - wodospady czy góry. Zazwyczaj makiety odznaczają się niezwykłą dokładnością, dzięki czemu oglądający mogą wyobrazić sobie, jak w rzeczywistości wygląda przedstawiany obiekt.

Na mapie Polski jest bardzo wiele miejsc, w których można obejrzeć miniatury. Każde z nich ma własny charakter i przedstawia inną tematykę. W Niechorzu można trafić do Parku Miniatur Latarni Morskich, natomiast we Wrocławiu znajduje się Park Miniatur Zabytków i Architektury Polski.

Dziś skupimy się na miejscach, do których warto udać się na wycieczkę, szczególnie spędzając czas na południu Polski - w woj. małopolskim, dolnośląskim czy świętokrzyskim.

Sabat Krajno Park Rozrywki i Miniatur - Krajno-Zagórze

Park rozrywki w Krajnie-Zagórzu to nie tylko park linowy, stacja narciarska czy kino 6D - na terenie obiektu znajdziecie także aleję miniatur. I to nie byle jaką! Aleja “Cudowny Świat” to największa tego typu wystawa w Polsce. Makiety przedstawiają najpiękniejsze miejsca na ziemi, m.in. Wieżę Eiffla oraz Łuk Triumfalny w Paryżu, piramidy i Wielkiego Sphinx’a w Gizie czy Krzywą Wieżę w Pizie. Miniatury robią ogromne wrażenie również po zachodzie słońca - chętni mogą wziąć udział w nocnym zwiedzaniu, kiedy obiekty są pięknie oświetlone. W parku można zrealizować bon turystyczny.

Park otwarty jest przez cały rok, w godzinach 10:00-20:00. Znajduje się tam również restauracja “Magia Sabatu”, w której goście mogą odpocząć i nabrać sił po długim zwiedzaniu czy narciarskich szaleństwach.

Ceny biletów wstępu przedstawiają się następująco: bilet normalny - 30 zł

- 30 zł bilet ulgow y - 25 zł

y - 25 zł dzieci do 4 r.ż. - 1 zł

- 1 zł bilety rodzinne (2+1)/(2+2) - 70/85 zł Lokalizacja

Krajno-Zagórze 43c, woj. świętokrzyskie. Park umiejscowiony jest w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w okolicach najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich - Łysicy. Nocleg

W zależności od standardu, ceny za nocleg w okolicy parku wahają się od ok. 135 zł (pensjonaty) do ok. 650 zł (hotele 5-gwiazdkowe).

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska - Kowary

W powstałym w 2003 roku parku w Kowarach odwiedzający na pewno nie będą się nudzić! Na jego terenie można zobaczyć miniatury zabytków Dolnego Śląska, takie jak Pałac z Mysałkowic, Zamek Czocha czy Bazylika Mniejsza z Krzeszowa. Fanów gór z pewnością zachwyci mini pasmo Karkonoszy, na którym odtworzono również Śnieżkę (1602 m n.p.m.) oraz wszystkie szlaki i schroniska.

Park otwarty jest przez cały rok w godzinach 9:00-16:00. Na terenie obiektu znajdują się kawiarnia i punkt bistro, w którym można zjeść frytki, hamburgery czy hot dogi. Ceny biletów (cena zawiera oprowadzanie przez animatora): dorośli - 35 zł

- 35 zł seniorzy, osoby niepełnosprawne i studenci - 31 zł

- 31 zł młodzież (15-18 lat) - 29 zł

(15-18 lat) - 29 zł dzieci do 14 r.ż. - 27 zł Lokalizacja

Kowary, ul. Zamkowa 9, woj. dolnośląskie.

Nocleg

Ceny za nocleg w okolicy parku rozpoczynają się od ok. 150 zł. Najdroższe noclegi w tym rejonie kosztują ok. 700 zł.

Minieuroland - Kłodzko

W Minieurolandzie zwiedzający mogą zobaczyć 40 makiet najważniejszych budowli nie tylko z Kłodzka i regionu, ale także Europy i świata. Miniatury przedstawiają m.in. Twierdzę Kłodzko, Fontannę di Trevi czy Big Bena. Dookoła parku znajduje się ogród, który jest domem dla tysięcy unikatowych gatunków drzew i krzewów.

Obiekt jest otwarty przez cały rok. Godziny otwarcia różnią się w zależności od sezonu. W sezonie letnim (od maja do września) obiekt można zwiedzać w godzinach 9:00-19:00. Od grudnia do stycznia park czynny jest w godzinach 9:00-16:00, a w pozostałych miesiącach - 9:00-17:00. Ceny biletów: bilet normalny - 35 zł

- 35 zł bilet ulgowy - 29 zł

- 29 zł bilet rodzinny (2+2)/(2+3)/(2+4) - 120/145/170 zł Lokalizacja

Kłodzko, ul. Noworudzka 11, woj. dolnośląskie. Park Miniatur Minieuroland znajduje się naprzeciw Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko – w kierunku Nowej Rudy. Nocleg

Ceny noclegów w Kłodzku wahają się od ok. 120 zł do ok. 500 zł za dobę.

Park Miniatur “Świat Marzeń” - Inwałd

Odwiedzający ten park będą mieli okazję zobaczyć największe atrakcje ze wszystkich stron świata- Australii, Grecji, Włoch, Polski, Chin, Francji czy Meksyku. To świetny wstęp dla podróżników, którzy w przyszłości chcieliby zobaczyć Wieżę Eiffla, Plac św. Piotra, posągi Moai, Bramę Brandenburską czy Mur Chiński na żywo. W parku można zrealizować bon turystyczny.

Park czynny jest w godzinach 14:00-20:00. Na terenie parku w Inwałdzie znajduje się restauracja “Kolorowy Zamek”, w której po wyczerpującej zabawie goście mogą zjeść zarówno dania obiadowe jak i desery. Ceny biletów: bilet normalny - 34 zł

- 34 zł bilet ulgow y - 29 zł

y - 29 zł bilet rodzinny 2+2 - 112 zł

Lokalizacja

Inwałd/Andrychów, ul. Wadowicka 169, woj. małopolskie. Park znajduje się niedaleko drogi wojewódzkiej nr 52 z Krakowa do Bielska-Białej. Oprócz samochodu, zainteresowani mogą skorzystać również z transportu specjalnym busem lub pociągiem. Nocleg

W pobliżu obiektu znajduje się hotel, “Wioska Mongolska” oraz pole namiotowe. Na stronie parku, w zakładce nocleg można wybrać dogodny dla siebie sposób przenocowania, w zależności od potrzeb/możliwości finansowych.

