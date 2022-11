Pasjonująca historia mundiali odkrywana na nowo. Pierwszy tom monumentalnego dzieła [SPORTOWA PÓŁKA]

Łukasz Jarosz – w latach 1994-2006 pracownik Sekcji Polskiej BBC, a od 16 lat dziennikarz TVP Sport, prowadzący na Facebooku stronę Historia Mundiali – wpadł na pomysł opisania dziejów imprezy, która od dziesiątków lat wzbudza nadzwyczajne zainteresowanie fanów futbolu. Pierwszy tom, kończący się na MŚ 1974, pojawił się już na półkach, drugi trafi tam po turnieju w Katarze.

Na ok. 600 stronach autor analizuje przebieg wydarzeń na kolejnych MŚ, zasypując czytelnika – ale w usystematyzowany sposób - opisami, informacjami, anegdotami i ciekawostkami. Omówienie każdego mundialu poprzedza część statystyczna; dla entuzjastów tego rodzaju futbolowych dokumentacji to prawdziwy rarytas.

W swych, jak to określa, esejach, pisze o mniej i ważnych wydarzeniach, często przemilczanych lub błędnie opisanych. Odkrywa „białe plamy” z historii mundiali, prostuje nieścisłości, zaskakuje śmiałymi tezami (np. o tym, że Polska mogła… zbojkotować udział w MŚ 1974), snuje wątpliwości do do wydawałoby się bezspornych faktów (np. czy Ernest Wilimowski rzeczywiście strzelił aż cztery gole w meczu z Brazylią w MŚ 1938).