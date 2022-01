Paszport covidowy: kolejne kraje skracają ważność dokumentu. W pięciu państwach szczepienie będzie ważne krócej niż w Polsce Emil Hoff

Certyfikat szczepień przeciw COVID-19 od lutego 2022 będzie ważny krócej. W Polsce 9 miesięcy, ale w niektórych państwach nawet tylko 5! Sprawdźcie, gdzie paszport covidowy zachowuje ważność krócej niż w Polsce, zanim zaplanujecie wakacyjny wyjazd.

Tzw. paszport covidowy dowodzi, że zostaliśmy zaszczepieni przeciw koronawirusowi lub ozdrowieliśmy po przejściu COVID-19. Certyfikat zaszczepienia, bądź ozdrowieńca to dokumenty absolutnie niezbędne każdemu turyście i podróżnikowi, bez których do wielu państw zwyczajnie nie zostaniemy wpuszczeni. Do niedawna tzw. paszport covidowy wydawany był na rok, potem jednak skrócono jego ważność do 9 miesięcy. Niektóre państwa w Europie postanowiły jeszcze bardziej skrócić ważność certyfikatów szczepienia. Sprawdźcie, gdzie Wasze paszporty covidowe stracą ważność najszybciej, zanim wykupicie wyjazd na wakacje 2022!