Paszteciki z kapustą i grzybami. Najlepszy przepis na paszteciki wigilijne. Idealne do barszczu! Katarzyna Puczyńska

Paszteciki wigilijne z pysznym farszem z kapusty kiszonej i suszonych grzybów.

Mamy niezawodny przepis na paszteciki z kapustą i grzybami. To pyszny dodatek do wigilijnego barszczu. Kruche, drożdżowe ciasto wypełnione farszem z kapusty kiszonej i suszonych grzybów leśnych z pewnością zasmakuje każdemu. Możesz podać je na ciepło lub jako zimną przekąskę. Zobacz, jakie to proste. Podpowiadamy, jak łatwo wykonać paszteciki w domu krok po kroku. Sprawdź przepis!