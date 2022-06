Paulo Sousa zwolniony z Flamengo! Brazylijski klub miał dość „Siwego bajeranta" po kolejnych porażkach [ZDJĘCIA]

Czarne chmury na „Siwym bajerantem" (na tę ksywę zapracował sobie za kadencji z „Biało-czerwonymi") zbierały się od dłuższego czasu. Dziennikarze, kibice, działacze krytykowali go nie tylko za wyniki Flamengo, ale i styl gry zespołu oraz jego taktyczną niemoc.

„Flamengo informuje, że trener Paulo Sousa i jego sztab szkoleniowi nie prowadzą już pierwszej drużyny" — tak brzmiało oświadczenie klubu, zamieszczone w czwartkowy wieczór na Twitterze.

Sousa był trenerem reprezentacji Polski od 21 stycznia do 29 grudnia 2021 roku. Prowadził ją w 15 meczach (6 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki). Pod jego wodzą nasza drużyna mistrzostwach Europy nie wyszła z grupy, a w eliminacjach do mistrzostw świata zajęła drugie miejsce w grupie, gwarantując sobie udział w barażach. Portugalczyk zostawił ją jednak, wybierając ofertę Flamengo. Jego następcą został Czesław Michniewicz, z którym „Biało-czerwoni" awansowali do MŚ w Katarze.