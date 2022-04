Pesto z czosnku niedźwiedziego to niebo w gębie. Zrobisz je w 5 minut. Prosty przepis poleca Plate by Kate

Pesto z czosnku niedźwiedziego to prawdziwa bomba witaminowa. Zrobisz je w jedynie 5 minut.

Więcej niż pesto. Pesto z czosnku niedźwiedziego to pesto doskonałe. Smakuje bosko, a dla organizmu jest zastrzykiem witamin, minerałów i substancji bakteriobójczych. Do tego jest aromatyczne, ostre i cudownie kremowe. Wypróbujcie prosty przepis od Plate by Kate, czyli blogerki Kasi Nowickiej.

Zielone pesto

To pesto to zaledwie kilka minut roboty. Potrzeba 4-5 składników i trochę siły, bo składniki trzeba po prostu zmiażdżyć. Włoskie słowo „pestare” oznacza „ubijać” lub „miażdżyć” i właśnie od niego wzięła się nazwa ziołowego sosu, który nieraz uratował honor niejednej pani domu. Włoskie mammy używały do przygotowania pesto moździerza lub po prostu drewnianej pałki. Pierwszy sos tego typu nazywał się moretum. Starożytni Rzymianie przyrządzali go z czosnku, soli, sera, ziół, oliwy z oliwek i octu, a czasem - orzeszków piniowych. W swoich dziełach chwalił go Wergiliusz. Kucharze i kucharki w swej kreatywności zmieniali składniki sosu – do moretum używano orzechów włoskich, a w XIX wieku do pasty dodano bazylii. Tak powstało pesto genovese, które znamy dziś.

Pesto z polskich lasów

Gdyby starożytni Rzymianie albo współcześni Włosi mieli w swoich lasach czosnek niedźwiedzi, to pewnie szybko zrobiliby z niego pesto. Jego smaku nie da się porównać z żadnym włoskim sosem - głęboki aromat, zbalansowana ostrość i kremowa konsystencja. Niebo w gębie.

Wykonanie zajmuje dosłownie 5 minut. Najważniejszy składnik to oczywiście sam czosnek niedźwiedzi. To prawdziwa bomba witamin, minerałów i związków o działaniu podobnym do antybiotyków i roślina chroniona, którą zbierać trzeba odpowiedzialnie. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Do przygotowania pesto potrzebujecie jeszcze orzechów, które nadadzą mu strukturę. Moja ulubiona kombinacja zawiera migdały, które lekko podpiekam na patelni. Jeśli wolisz orzechy włoskie - nie ma problemu. Dobrze sprawdzają się też nerkowce albo orzechy pekan. Warto spróbować pesto z czosnku niedźwiedziego w różnych wersjach.

Ważny składnik, który decyduje nie tylko o smaku, ale również o wartościach odżywczych pesto to oliwa. Ja używam oliwy extra virgin. Równie zdrowe są oleje z orzechów albo awokado, olej lniany lub rzepakowy tłoczony na zimno a w ostateczności - olej słonecznikowy. Do blendera dodaję też trochę startego parmezanu, który daje pesto włoski pazur. I to właściwie wszystko.

Pesto z czosnku niedźwiedziego - przepis

(przygotowanie 5 min)

Sprzęt - blender Składniki: 150 g czosnku niedźwiedziego

50 g migdałów ze skórką

60 g oliwy z oliwek

25 g tartego gran padano

1 łyżka soku z cytryny

sól, świeżo mielony pieprz

Jak zrobić pesto z czosnku niedźwiedziego?

Czosnek niedźwiedzi umyj i osusz. Posiekaj z grubsza na 1-2 centymetrowe kawałki. Migdały upraż na suchej patelni. Migdały i ser umieść w blenderze lub malakserze. Zmiel na drobną mąkę grubości bułki tartej. Dolej oliwę i wymieszaj. Partiami dodawaj czosnek niedźwiedzi cały czas blendując. Dopraw sokiem z cytryny, solą i świeżo mielonym pieprzem. Przełóż pesto do wyparzonych wcześniej słoików. Zalej wierzch każdego słoika dodatkową oliwą. Uwagi: pesto z czosnku niedźwiedziego dobrze przechowuje się w lodówce. Pamiętaj jednak, żeby do każdego słoiczka, po nałożeniu pesto wlać dodatkowo kilka łyżek oliwy. Powinna dokładnie przykryć powierzchnię sosu i odciąć dostęp powietrza. Czynność tę powtarzamy za każdym razem, gdy wyjmiemy ze słoiczka kilka łyżek. Pesto można też mrozić – w pojemnikach do zamrażania wytrzyma w lodówce do kolejnych zbiorów. O AUTORCE Plate By Kate

Autorka bloga - Kasia Nowicka - jest dziennikarką, producentką, a prywatnie mamą i wielbicielką podróży. Mówi o sobie: „Lubię karmić ludzi. Po prostu”. I dodaje: - Będzie mi szalenie miło, jeśli polubisz moją stronę na Facebooku i zaobserwujesz mój profil na Instagramie. Pesto z czosnku niedźwiedziego to prawdziwa bomba witaminowa. Zrobisz je w jedynie 5 minut. Kasia Nowicka Zobacz też inne przepisy ze Strony Kuchni:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Poznaj pożyteczne właściwości niektórych "chwastów"