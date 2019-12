Pielęgnują tradycje Sądecczyzny. Ich utwory trafiły do fonoteki

Marek Kwiatkowski podziękował artystom za pielęgnowanie sądeckich tradycji.

– Dzięki takim zespołom jak wasza, gromadzimy w naszej Fonotece oryginalne, regionalne utwory i zachowujemy je dla potomnych - mówi.

Sto krążków CD i płytę „matkę” ze swoimi utworami otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Brzeźnioki”. Zespół powstał w listopadzie 2017 roku z inicjatywy Małgorzaty Kmiecik i Iwony Bodziony przy stowarzyszeniu, którego prezesem został Jan Kożuch. Członkowie zespołu to w większości mieszkańcy Brzeznej, Gostwicy, Podrzecza, Chochorowic i Stadeł. Liczący ponad 140 osób zespół tworzą cztery grupy wiekowe: grupa maluszków od 3 do 7 lat, grupa dziecięca od 8 do 13 lat, grupa młodzieżowa od 14 do 18 lat oraz grupa osób dorosłych. Program artystyczny zespołu to tradycyjne tańce, muzyka i zabawy charakterystyczne dla regionu Lachów Podegrodzkich.