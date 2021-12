Piernikarki - tak o sobie mówią. Ich naturalne pierniki to dzieła sztuki! Jak pandemia namieszała im w wypiekach?

Siedem lat temu Anna i Agata Trawińskie założyły w Kotlinie Kłodzkiej manufakturę pierników. „Wtedy niczego nie byłyśmy tak pewne jak tego, że warto dbać o smaki dzieciństwa. Połączyłyśmy je z tradycjami dolnośląskimi, dodałyśmy serce i udało się!” - piszą na swojej stronie internetowej. Pandemia koronawirusa mocno poskromiła ich jarmarkowego ducha, ale się nie dały i otworzyły sklep w sieci.

Trudno nie zauważyć, że Piernik Wrocławski to bardzo kobieca firma. - To prawda, ale nasi partnerzy są dla nas dużym wsparciem. Bez nich wielu rzeczy nie udałoby się zrobić - przyznaje Agata Trawińska, która ze swoją wspólniczką - Anną - spiera się tylko o jedną rzecz - słodycz. Ona uważa, że pierniki powinny być mniej słodkie, Anna, że takie jak teraz są OK. Ale to smaczne spory. Tak naprawdę są kuzynkami, chociaż wiele osób nazywa je „siostrami”. - Nasi ojcowie są braćmi, nasze mamy się ze sobą kumplowały, wychowywałyśmy się w dwóch różnych domach - ja w Henrykowie na Dolnym Śląsku, Ania pod Henrykowem - ale bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem - opowiada Agata, z którą spotykam się w barze wegetariańskim Vega we wrocławskim Rynku. Bo ekologia, zdrowa żywność - jak się zaraz przekonam - są dla nich ważne, zarówno w życiu, jak i w biznesie.

Pierwsze były bliny

W domu u Trawińskich nie było piernikowej tradycji, to Ania i Agata ją zapoczątkowały. Jakieś osiem lat temu doszły do wniosku, że chcą coś zrobić razem. Agata wcześniej projektowała i tworzyła ogrody, ale nie była z tego do końca zadowolona. Z kolei Ania pomagała w pracy mężowi, który jest kowalem i sprzedaje na Jarmarku Bożonarodzeniowym swoje wyroby. W pewnym momencie poczuła jednak, że chce zrobić coś swojego. Od lewej: Anna i Agata w pracowni w Jodłowie w Kotlinie Kłodzkiej. Piernik Wrocławski/materiały prasowe Początki biznesu „sióstr” nie były jednak tak kolorowe jak ich pierniki. Zaczęły od falstartu. Pierwsze ich ekologiczne produkty - racuchy i bliny z mąki gryczanej z cebulą - sprzedawane na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu, okazały się niewypałem.

„Nie to miejsce, nie ten produkt. Bardzo chciałyśmy sprzedawać coś jakościowego, wtopiłyśmy tam wtedy nasze pieniądze, ale nie poddawałyśmy się” - mówi Anna Trawińska w rozmowie z Biogo, którą można zobaczyć w internecie. - Przekonałyśmy się wtedy, że taka gastronomia na ulicy to jest bardzo trudna rzecz. Było zimno, a z drugiej strony gorąco, bo kopciło się z patelni. Trzeba było te bliny i racuchy upiec, mieć na miejscu wodę. Teraz, jak mamy gotowe pierniki, to sprzedawanie ich jest czystą przyjemnością - dodaje Agata.