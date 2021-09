PILNE: 30.09.2021. Black Friday, Cyber Monday i inne wyprzedaże: szykuj się już na wielkie promocje. Jakie atrakcje 2021 szykują handlowcy? OPRAC.: Zbigniew Biskupski

E-sklepy powinny, na wzór tych stacjonarnych, przygotować swoje witryny na okres wyprzedaży, tak aby przyciągnąć uwagę konsumenta. Jest to okazja, aby urozmaicić swoją stronę główną wizualizacjami i kolorami. Przydatne są też specjalne moduły – np. wyświetlające licznik czasu, jaki pozostał do końca wyprzedaży. Aneta Żurek / Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni i listopadowe wyprzedaże odwiedzać będziemy w galeriach i otwartych bez dodatkowych ograniczeń sklepach. Jednak Black Friday przypadający w tym roku 26 listopada, i następujący po nim Cyber Monday mają już swoich zwolenników w sklepach sprzedających online. I choć do Black Friday jeszcze prawie dwa miesiące, te sklepy korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń już się szykują z ofertami promocyjnymi dla klientów. W tych, które są na to najlepiej przygotowane widać te starania będzie już teraz - po wystroju i liczniku pokazującym, ile jeszcze czasu zostało do wyprzedaży.