Płaca minimalna: dwie podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2023 r. Tego jeszcze nie było, ile wyniesie po waloryzacjach? [7.06.2022] Zbigniew Biskupski

Zgodnie z planem rządu od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna ma wzrosnąć z obecnych 3 010 zł do 3 383 zł od stycznia, a następnie do 3 450 zł od lipca Mariusz Kapała / Polska Press Zobacz galerię (7 zdjęć)

Płaca minimalna znów w górę i coraz bliżej równowartości 1 tys. euro! To znów nie będzie tylko ustawowa waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale podwyżka, a raczej dwie. To już pewne. Płaca minimalna w przyszłym roku będzie o ok 16 proc. wyższa i od lipca 2023 r. 3 450 zł. To więcej niż wynosi obecnie inflacja. Rząd chce wykorzystać przepisy ustawowe, które w warunkach wysokiej inflacji dają mu prawo do podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę dwa razy w ciągu roku: od stycznia i od lipca.