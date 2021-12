Planowanie podróży polepsza samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wyjaśniamy, jak to działa i jak zaplanować wakacje w czasie pandemii COVID-19 Emil Hoff

Planowanie podróży i kolejnych wakacji należy dla jednych oznacza pilne śledzenie promocji u przewoźników i biur, dla innych to wielka logistyczna operacja, w której przewidziany być musi każdy szczegół, a dla jeszcze innych to po prostu snucie marzeń i szukanie inspiracji w książkach i filmach. Zawsze jednak czujemy przyjemny dreszczyk emocji, gdy wyobrażamy sobie miejsca, które planujemy odwiedzić. Naukowe badania dowodzą, że nie tylko podróże, ale samo planowanie podróży czy wakacji sprawia nam przyjemność i ma zbawienny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Sprawdźcie, jak to działa i jak najrozsądniej zaplanować wakacje w czasie pandemii COVID-19.