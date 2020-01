Podróbki znanych marek torebek w sklepie w Olkuszu. Właścicielowi grozi do 5 lat więzenia

Kanalizacja sanitarna w Kościanie zapchana śmieciami

Szok, niedowierzanie. A jednak to prawda! Kanalizacja dla wielu to kolejny kontener na odpady! To się w głowie nie mieści, co ludzie potrafią wrzucać do kanalizacji. Wśród odpadów czołowe miejsce zajmują szmaty, podpaski, oczywiście nie może zabraknąć chusteczek nawilżanych oraz ...