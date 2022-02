Podróż ze zwierzęciem. Jak przygotować pupila do wycieczki po krajach Unii Europejskiej? Patrycja Seklecka

Jak przygotować pupila do podróży po krajach Unii Europejskiej? Trzeba wyrobić zwierzęciu kilka dokumentów. damedeeso, 123RF.com Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Podróż ze zwierzęciem - ukochanym psem lub kotem - jest możliwa, ale trzeba wiedzieć, jak się do niej przygotować. Musicie pamiętać o ważnych zasadach, które obowiązują przy transporcie czworonożnych przyjaciół w krajach Unii Europejskiej. Jakie dokumenty pupila powinien mieć przy sobie jego właściciel? Podpowiadamy, jak przygotować się do podróży z psem lub kotem, by ta przebiegła bezproblemowo.