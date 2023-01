Podwyżka cen biletów PKP Intercity. Ile zapłacimy za przejazd pociągiem?

W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18%. To przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, co wpłynie na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Jak wzrosną ceny biletów PKP Intercity?

Ceny biletów jednorazowych w poszczególnych rodzajach pociągów wzrosną średnio o:

17,8% dla kategorii EIP;

17,4% dla kategorii EIC;

11,8% dla kategorii TLK/IC.

Przykładowo obecnie za bilet z Krakowa do Warszawy na przejazd pociągiem najwyższej kategorii EIP, czyli Pendolino, zapłacimy bez żadnej promocji 169 zł. Po podwyżce cena biletu wyniesie 199 zł. W przypadku przejazdu pociągiem EIC, cena podstawowa biletu przed podwyżką wynosi 149 zł, po podwyżce będzie to ok. 175 zł. Cena biletu pociągu IC, kosztującego obecnie 68 zł, wzrośnie do ok. 76 zł, a podróż pociągiem TLK na tej samej trasie będzie nas kosztować po podwyżce ok. 80 zł (obecnie 72 zł). Cenę przejazdu można obniżyć korzystając z licznych ofert promocyjnych.