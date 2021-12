Pogoda do 6 grudnia. Chłód napłynie do nas szerszym strumieniem

W czwartek początkowo na północy, a później jedynie na północnym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W niektórych regionach jego porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda w piątek na Pomorzu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem o sumie do 1-3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na Mazurach możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.