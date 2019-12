W środę na niebie wystąpi zmienne zachmurzenie, miejscami może być duże. Na Pomorzu Gdańskim, Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej należy spodziewać się lokalnych i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Na ogół powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Miejscami jego porywy mogą być silniejsze, a w strefie brzegowej rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.