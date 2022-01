Pogoda na niedzielę, 23 stycznia. Najpierw zrobi się mroźnie, potem powieje silniejszy wiatr. Pogoda na najbliższe dni

Pogoda w niedzielę na wschodzie przyniesie duże zachmurzenie. Poza tym będzie pochmurno ze słabymi opadami śniegu do centymetra, a w pasie od Pomorza przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk spodziewane są opady śniegu z deszczem i deszczu poniżej litra wody na metr kwadratowy.

Na północnym zachodzie pojawią się mgły i zamglenia, które utrzymają się do godzin przedpołudniowych. Tylko na północnym wschodzie kraju wystąpią większe przejaśnienia bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza w pasie wschodnim, przez -1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków północnych powieje słaby wiatr.

W poniedziałek należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Opady nie są prognozowane. Na wschodzie i na południu pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od -6 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni wiatr, który będzie na ogół słaby, jedynie na Wybrzeżu - umiarkowany.