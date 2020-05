W piątek w Małopolsce, na Podkarpaciu i Górnym Śląsku pochmurno i deszcz. W Bieszczadach burze z porywami wiatru do 60-80 km/h. Poza tym na ogół pogodnie, choć na Podlasiu możliwy słaby przelotny deszcz. W górach powyżej 1500 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura od 10 st. na Suwalszczyźnie do 16 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spada, w południe, w Warszawie 1002 hPa. W sobotę zachmurzenie zmienne. W województwach północnych przelotny deszcz. Od 11 st. na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę zachmurzenie zmienne. Na Podlasiu przelotne opady deszczu. Temperatura od 13 st. na Suwalszczyźnie do 17 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.