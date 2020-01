Pol'and'Rock 2020, Kostrzyn. Kto zagra na festiwalu? Znamy pierwszą zagraniczną gwiazdę

Pol'and'Rock Festival 2020, Kostrzyn. Kto zagra na festiwalu?

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. W tym roku na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się jego 26. edycja. Pierwszą, zagraniczną gwiazdą ogłoszoną przez organizatorów imprezy, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jest zespół Dropkick Murphys z Bostonu, który zagra na Dużej Scenie w Kostrzynie nad Odrą.

Kapela, łącząca w swojej twórczości hardcore punk z irlandzką muzyką ludową, aktualnie pracuje nad materiałem na nową płytę, która ma się ukazać jesienią 2020 roku. Pierwszy singiel z dziesiątego albumu Dropkick Murphys będzie miał swoją premierę 31 stycznia.

Zespół został założony przez basistę Kena Caseya w 1996 roku i wywodzi się z Bostonu. Znakiem rozpoznawczym zespołu są tradycyjne instrumenty używane do tworzenia celtyckiego folku: bodhrán (irlandzki bęben obręczowy), tin whistle (flatożet) czy dudy, których można posłuchać również podczas ich żywiołowych koncertów. Jednym z najbardziej znanych utworów Dropkick Murphys jest "I’m Shipping Up to Boston", który pojawił się w oscarowym filmie "Infiltracja" Martina Scorsese.