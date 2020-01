Policja w Olkuszu szkoli nauczycieli i rodziców w zakresie zagrożeń związanych z narkotykami [ZDJĘCIA]

Grzegorz Hyży oraz After Party zagrają na Rybobraniu 2020! (ZDJĘCIA)

Trwają przygotowania do Rybobrania 2020! Znamy już artystów, którzy wystąpią na krośnieńskiej scenie podczas kolejnej edycji lokalnej imprezy. Będzie to Grzegorz Hyży oraz zespół disco-polo After Party.