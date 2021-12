Polska turystyka promowana we Włoszech za pomocą podcastów. Seria „Viaggio in Polonia” powstała we współpracy z Lonely Planet Italia

Podcast „Viaggio in Polonia” dostępny online

„Viaggio in Polonia”: polska turystyka w 6 odsłonach

Polska turystyka ma nową promocję. Podcasty „Viaggio in Polonia” opowiadają Włochom o naszym kraju

We Włoszech w ostatnich latach coraz większą popularność zyskują podcasty radiowe i internetowe. Włosi, zwłaszcza młodzi, są coraz bardziej zmotoryzowani, co zwiększa popyt na treści radiowe i internetowe słuchowiska.

Polska organizacja Turystyczna (POT) wykorzystała ten trend i we współpracy z włoską gałęzią Lonely Planet stworzyła serię podcastów „Viaggio in Polonia”, opowiadających Włochom o Polsce.

Pierwsza seria „Viaggio in Polonia” podcastów składa się z 6 odcinków. Gospodynią podcastu jest znana włoska dziennikarka radiowa, Doris Zaccone. Do programu zaproszono także wielu gości, głównie Włochów, którzy już od dawna mieszkają w Polsce i korzystają z każdej okazji, by opowiadać o niej swoim rodakom.