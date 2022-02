Polska z lotu ptaka wygląda niesamowicie! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia polskich miast. Rozpoznacie je po samej panoramie?

Polska z lotu ptaka. Znajdź punkt widokowy i zobacz to sam!

Polskie miasta z lotu ptaka. Poznajesz je?

Na co dzień doświadczamy tego, co do zaoferowania mają polskie miasta, raczej z przyziemnej perspektywy. Dobrze znamy ulice, zaułki i charakterystyczne budowle. Ale brakuje nam spojrzenia „z góry”, takiego, które pozwala zauważyć wszystkie charakterystyczne punkty miasta na jednym obrazku.

Choć spojrzenie z dołu pozwala wyeksponować dany zabytek czy wyjątkowy element krajobrazu, warto czasem zobaczyć, jak polskie miasta prezentują się z góry. Często bowiem miejsca, które nie wydają się zachęcające, kiedy przechadzamy się ulicami, mogą dużo zyskać, oglądane z wysokości.