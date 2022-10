Polskie gry na liście nominacji do nagród CEEGA 2022. Zobacz, które produkcje wyróżniono i powalczą o zwycięstwo

CEEGA 2022

CEEGA to cykliczne wydarzenie, którego celem jest promocja oraz wyróżnienie gier powstających w Europa Środkowo-Wschodnia. Wbrew pozorom, deweloperów w tym regionie jest bardzo dużo i każdego roku zdecydowanie jest w czym wybierać. Podczas każdego eventu jest bowiem wyróżniana lista produkcji, które ukazały się w ostatnim czasie i są wyjątkowo godne uznania. Te natomiast powalczą o nagrody w ośmiu kategoriach, m.in. najlepszej gry roku. Co istotne, już ujawniono listę nominacji CEEGA 2022 i jest na niej spora reprezentacja naszego kraju, co daje powody do dumy.