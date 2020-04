Postojowe, ograniczony czas pracy, a nawet zwolnienia z powodu pandemii. Pracowniku, sprawdź, jakie masz prawa

Pandemia koronawirusa sprawiła, że rynek pracownika mocno się zachwiał. Wiele branż zupełnie wstrzymało swoją działalność, a co za tym idzie, wiele firm wstrzymało produkcję, usługi, sprzedaż. Firma bez przychodu nie jest w stanie utrzymać wszystkich pracowników na dotychczasowych zasadach, dlatego powstało kilka rozwiązań, które pozwalają utrzymać pracę w tym trudnym okresie. Co to jest świadczenie postojowe i kto może z niego skorzystać? Co robić, gdy w firmie przewiduje się zwolnienia grupowe? Jak obiegać się o należne zasiłki. Zapytaliśmy eksperta, sprawdź, co odpowiedział.

Postojowe: co to takiego i komu przysługuje? Świadczenie postojowe to nowe popularne hasło, które jeszcze pół roku temu mało kto w ogóle znał. Aktualnie o postojowym rozmawiają pracownicy, między sobą, pracodawcy, eksperci oraz politycy. Świadczenie postojowe okazało się możliwością utrzymana dotychczasowych miejsc pracy. Jak to działa? Świadczenie postojowe zostało przewidziane dla pracowników, którzy wykonują prace w ramach samozatrudnienia oraz umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, agencyjna, zlecenie). Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest spadek obrotów o 15%, ale też niezarobienia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku więcej niż 300% średniej, która jest podana przez GUS. W aktualnej sytuacji jest to ok. 15,5 tys. złotych. Pracodawca może w porozumieniu z pracownikami ustalić wprowadzenie tzw. przestoju ekonomicznego. W momencie, kiedy pracodawca podpisze z przedstawicielami pracowników bądź związkami zawodowymi takie porozumienie wówczas jest zobowiązany do tego, aby wypłacić pracownikowi minimalne wynagrodzenie, które w tym roku wynosi 2600 złotych i w ramach przestoju może starać się o sfinansowanie 50% kwoty tego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zadajemy pytania naszych użytkowników Koronawirus sprawił, że mamy na co dzień mnóstwo tematów. Oprócz kwestii medycznych interesują nas rzeczy, z którymi mierzymy się na co dzień. Jedna z naszych czytelniczek zainspirowała nas do jednego z pytań. Pani Basia jest w ciąży i pracuje jako ekspedientka w sklepie wielkopowierzchniowym. Jako kobieta, spodziewająca się dziecka, martwi się o swoje zdrowie, ponieważ na co dzień styka się z mnóstwem Klientów. Czy w tej wyjątkowej sytuacji pani Basia może odmówić pracy ze względu na swój wyjątkowy stan i panującą pandemię koronawirusa? Ekspert odpowiada: W artykule 210. Kodeksu Pracy ustawodawca wprowadził możliwość odmowy wykonywania pracy w momencie, kiedy warunki pracy naruszają bezpieczeństwo lub mogą zagrozić zdrowiu czy życiu pracownika oraz jego bliskim. Zanim nastał czas pandemii, przepisy te miały zastosowanie w odniesieniu do warunków BHP, czyli mamy zepsutą maszynę możemy od niej odejść. Aby skorzystać z tego przepisu, muszą być spełnione warunki związane z bezpośrednim narażeniem życia lub zdrowia. Nie można nim szafować, nie można odmówić pracy, tylko dlatego, że epidemia panuje. Prawnik odpowiada również na inne pytania o prawo pracy W tym projekcie interaktywnym to ty decydujesz. Wybierz pytanie, które Cię interesuje i sprawdź odpowiedź eksperta. Wojciecha Mazura, prawnika i eksperta ds. prawa pracy zapytaliśmy m.in o to: Czy pracodawca może wysłać mnie na przymusowy urlop spowodowany epidemią?

