Pożar samochodu elektrycznego. Jak ugasić auto na prąd?

W Polsce nie są zbierane dane dotyczące pożarów pojazdów z uwzględnieniem rodzaju napędu. Rosnąca flota aut na prąd sprawia jednak, że możemy mieć do czynienia z pożarem auta elektrycznego. A niewiele kierowców wie jak wtedy się zachować.

Jak ugasić pożar samochodu elektrycznego?

Czy pożar auta elektrycznego powinniśmy gasić standardową gaśnicą z pojazdu? - Jeśli jest to początek pożaru samochodu i nie pali się akumulator wysokonapięciowy, czyli sytuacja jest podobna jak w przypadku pożaru pojazdu z silnikiem spalinowym, to można użyć gaśnicy przeznaczonej do pojazdów z napędem konwencjonalnym. Jeśli natomiast pali się akumulator wysokonapięciowy, to jego ugaszenie jest możliwe tylko przy użyciu wody – wyjaśnia podpułkownik Christophe Lenglos z Okręgowego Wydziału ds. Pożarnictwa i Ratownictwa (SDIS) w departamencie Yvelines we Francji.

Pożar samochodu elektrycznego. Pomóc mogą te rozwiązania

Producenci zaczynają w autach montować specjalne systemy pomagające w awaryjnej sytuacji. Należy do nich m.in. rozwiązanie Fireman Access od Renault. Jest to specjalny system dostępu dla zespołów ratowniczych, pozwalający im na szybkie zalanie środkiem gaśniczym palącego się akumulatora i ugaszenie płomieni w ciągu 5 minut, a nie jak w przypadku samochodu elektrycznego pozbawionego tego systemu – od jednej do trzech godzin. Stosowany jest również wyłącznik pod tylną kanapą, pozwalający służbom ratowniczym na odłączenie akumulatora od obwodu wysokiego napięcia w pojeździe.

Kolejną innowacją jest specjalny kod QR. To naklejka do skanowania umieszczona na szybach pojazdów. Umożliwia ekipom ratowniczym dostęp do wszystkich informacji technicznych o pojeździe niezbędnych w akcji ratowniczej. Informacje te są zgrupowane w tzw. karcie interwencyjnej. Ekipy ratownicze mogą po dotarciu do uszkodzonego pojazdu zeskanować kod QR i błyskawicznie określić, czy jest to pojazd hybrydowy, hybrydowy typu plug-in czy elektryczny.

Czy gaśnica w samochodzie jest obowiązkowa? Czy można dostać mandat za brak gaśnicy?

Z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r.. wynika, że każdy kierowca ma obowiązek wyposażenia swojego auta w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Podczas obowiązkowego przeglądu diagnosta ma obowiązek sprawdzenia czy w pojeździe znajduje się gaśnica.

Najlepszym miejscem umieszczenia gaśnicy jest zamykany schowek przed pasażerem Gaśnica samochodowa, którą kierowcy są zobowiązani posiadać, powinna zawierać w sobie co najmniej 1 kg środku gaśniczego. Okres legalizacji gaśnicy przeważnie waha się od 1 do 2 lat, natomiast okres gwarancyjny z reguły od 3 do 5 lat od daty produkcji. Co się stanie, gdy podczas kontroli drogowej kierowca nie będzie w stanie przedstawić funkcjonariuszowi gaśnicy z aktualnym terminem przydatności do użycia? Policjant nie wyciągnie z tego tytułu konsekwencji, gdyż ma jedynie obowiązek sprawdzić jej obecność w pojeździe. Jednak brak gaśnicy może wiązać się z mandatem od 20 do 500 zł. Legalizacja gaśnicy polega na sprawdzeniu proszku i naboju w serwisie gaśnic. Koszt takiej kontroli to od kilku do kilkunastu złotych. Nowa gaśnica przez pierwsze kilka lat użytkowania praktycznie nie traci sprawności.

